موتسيبي ليس حياتو

قبل أقلِّ من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر بين 13 جانفي و4 فيفري 2023، يبدو أن الجزائر جاهزة لاحتضان هذه المنافسة القارية، إذ يواصل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف واللجنة المكلفة بهذه المنافسة التي يترأسها رشيد أوكالي جولاتهم إلى كل الملاعب التي تم اختيارها لإجراء البطولة الإفريقية، آخر هذه الزيارات كانت لملعب عنابة الذي هو على أتم الاستعداد للعرس الإفريقي، ولم تبق سوى بعض “الرُّتوشات الطفيفة”.. سيتم تجهيزها لتكون مدينة “بونة” ومرافقها على أتم الاستعداد.

ومثلما وعدت به الدولة الجزائرية هيئةَ “الكاف” خلال الزيارة الأخيرة لرئيسها موتسيبي والذي تلقى كل الضمانات لتكون الجزائر جاهزة لاستقبال الـ18 منتخبا وكل ضيوف الجزائر الآخرين، فإن كل المؤشرات تؤكد بأنهم سيعودون إلى بلدانهم وهم مقتنعون أن الجزائر قادرة على احتضان كأس إفريقيا 2025، مثلما نجحت في كل المحافل التي احتضنتها في السنوات الأخيرة آخرها ألعاب البحر المتوسط التي أعطت صفعة لكل المنتقدين والمشككين.. إن الجزائر دائما تفي بوعودها تجاه كل الهيئات، وتضع كل إمكانات النجاح، وإعطاء صورة جميلة لبلد طالما كان وسيبقى يعمل من أجل أنجاح كل التظاهرات مهما كان نوعها.

عندما غادر رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي الجزائر بعد مشاركته في قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، قال لمسؤولي الكرة الجزائرية في المطار أنه راض كل الرضى عما شاهده خلال القرعة، وخاصة عند زيارته لبعض المنشآت التي تحتضن هذه المنافسة، وما قاله خلال ندوته الصحفية يشجع الجزائر على الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، لأنه متأكد أن الجزائر ستضع كل الإمكانات لإنجاح المنافسة القارية، فالجزائر وعدت بأن كل الملاعب الجديدة ستكون جاهزة، بداية بملعب براقي العالمي الذي سيكون دون شك تحفة قد تجعله “الكاف” مسرحا لاحتضان بعض النهائيات في كأس “الكاف” ورابطة الأبطال الإفريقية، ولا تكون حكرا على بعض الدول مثلما جرت عليه العادة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لازال إلى يومنا هذا لم يحدد بعد موعد تاريخ الترشح لكأس إفريقيا 2025، ولم يراسل بعد الاتحادات الكروية التي تريد أن تلعب هذه المنافسة فوق أراضيها، إلا أن الجزائر بدأت بتحضير ملف ثقيل سيوضع أمام اللجنة المكلفة باستقبال الترشيحات، منها التزام الدولة بأن الجزائر ستكون على أتم الاستعداد وستضع كل الإمكانات من ملاعب وفنادق وكل ضروريات إنجاح كأس إفريقيا 2025.

وإذا كان البعض قد أكد أن لعبة الكواليس ستلعب دورها في اختيار البلد المنظم لكأس إفريقيا 2025، مثلما حدث في 2015، حين منحت “الكاف” في عهد عيسى حياتو شرف تنظيم كأس إفريقيا إلى الغابون بتواطؤ مع بعض الذين لا يحبُّون الجزائر.. فإننا نتمنى هذه المرة أن تكون نزاهة المكتب التنفيذي للكاف المخول له قانونا انتخاب البلد الذي سيكون له شرف احتضان كأس إفريقيا 2025، ولا نتمنى أن يكون موتسيبي مثل حياتو، لأن الجزائر اليوم بإمكانها احتضان أي منافسة مهما كان نوعها، بحكم أنها أصبحت علامة مسجلة في نجاح كل التظاهرات بمختلف أنواعها ومستوياتها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية ورياضية.