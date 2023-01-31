موتسيبي يحل بوهران لمتابعة مباراة “الخضر” والنيجر

حلّ رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، صبيحة الثلاثاء بمدينة وهران، لمتابعة لقاء نصف نهائي الشان، بين الجزائر والنيجر.

وبالإضافة إلى مباراة الجزائر والنيجر، التي سيحتضنها الثلاثاء ملعب ميلود هدفي، سيتابع رئيس “الكاف”، خلال فترة تواجده بالجزائر، المباراة الترتيبية، وكذا المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، المبرمجة السبت المقبل.

وسيجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، الجمعة المقبل بوهران، من أجل تقييم بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان موتسيبي قد أشاد في تصريحات سابقة، بالتنظيم الجيد لشان الجزائر، وأثنى على الجماهير الجزائرية، وأكد بأن شان الجزائر تعد النسخة الأفضل في تاريخ البطولة.