موتسيبي يشيد بأداء منتخبات إفريقيا في المونديال

9 من 10 تأهلت للأدوار الإقصائية

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إنه فخور للغاية بأداء المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم 2026 التي اختتمت يوم الأحد بتتويج إسبانيا على حساب الأرجنتين.

وقال موتسيبي قبيل المباراة النهائية: “فخور بكل منتخبات إفريقيا، وستكون هناك اجتماعات مع نجوم القارة، سعياً لتحقيق أداء أفضل في النسخ القادمة لكأس العالم”. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نسعى ليكون أحد منتخبات إفريقيا هو الفائز باللقب العالمي”.

وشاركت 10 منتخبات إفريقية في مونديال 2026، تأهلت جميعها للأدوار الإقصائية باستثناء منتخب تونس الذي ودّع من الدور الأول.

وخرجت منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والسنغال وجنوب إفريقيا، بينما ودّع منتخب مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين، ولحق به المنتخب المغربي بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وختم باتريس موتسيبي تصريحاته: “هذه النسخة ناجحة جداً، أمر رائع لكرة القدم على الصعيد العالمي، وأظهرت القوة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لتوحيد الجميع، وكذلك جودة كرة القدم في كل أرجاء العالم”.