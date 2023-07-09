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رياضة
سيكون الدوري الأفضل بفضل وجود المزيد من الأموال والجوائز والمكافآت

موتسيبي يعلن تغيير اسم دوري السوبر الإفريقي وتحديد موعد البطولة

ع.ع
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موتسيبي يعلن تغيير اسم دوري السوبر الإفريقي وتحديد موعد البطولة

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي، مؤكدا أنها ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال موتسيبي، فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، “تقرر رسمياً تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي من السوبرليغ إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك بناءً على رغبة بعض الأصدقاء فى أوروبا بسبب مسمي بطولة دوري السوبر الأوروبي”.

وأضاف رئيس الكاف، “الدوري الإفريقي لكرة القدم سيكون الدوري الأفضل بفضل وجود المزيد من الأموال والجوائز والمكافآت”. وتنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي بمشاركة 8 أندية: الأهلى المصري، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب افريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، قد أعلن عن إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ44 للاتحاد الإفريقي في مدينة آروشا التنزانية.

وقال موتسيبي في تصريحات سابقة: “الهدف من دوري السوبر الإفريقي هو رفع مستوى الكرة فى القارة، سنقدم مليون دولار للفرق المشاركة في المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى”. وأضاف رئيس الكاف: “الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ11 مليون دولار، وكل هذه المبادرات التي ستظهر جدوى اتخاذ قرار السوبر الإفريقي”.

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