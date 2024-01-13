موتسيبي يعلن عن مكان إقامة “شان” 2024

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن مكان إقامة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 .

وأكد موتسيبي، أن كينيا وتنزانيا وأوغندا ستنظم معا بطولة اللاعبين المحليين “الشان”.

ومن المقرر أن تقام أمم إفريقيا للمحليين في العام الحالي 2024، غير أنه لم يتم تحديد موعدها بعد.

ويأتي تنظيم الدول الثلاثة للشان، قبل ثلاث سنوات من استضافتها كأس أمم إفريقيا.

وأقيمت النسخة السابقة من “الشان” بالجزائر، مطلع العام الماضي، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي على حساب الجزائر بضربات الترجيح.