موتسيبي يكشف تفاصيل جديدة حول مسابقة السوبرليغ الإفريقية

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميا يوم الأربعاء، مسابقة “السوبرليغ” الجديدة للأندية، التي ستتجاوز قيمة جوائزها 100 مليون دولار.

وحسب ما أكده رئيس الكاف باتريس موتسيبي، سيشارك في المنافسة الجديدة التي تنطلق بداية من أوت 2023، 24 ناديا، لم يتم تحديدها حتى الآن.

وسيحصل الفائز بهذه البطولة على جائزة بقيمة 11.6 مليون دولار. كما سيخصّص جزء من عوائدها المالية لدعم كل الاتحادات الإفريقية الـ 54 بمبلغ 1 مليون دولار ( أكثر من 14 مليار سنتيم بالدينار الجزائري).

وقال موتسيبي:”ستشارك أفضل الأندية في القارة في دوري السوبر، وقد سجّلنا إقبالا كبيرا من المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع”.

وأضاف:”ستخوض الأندية المشاركة منافسة جماعية في مجموعات من ثمانية أندية، قبل أن تنتقل الأندية المتفوّقة إلى نظام المواجهات الفاصلة على الطراز الأمريكي”.

الكاف يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ”

وفي 8 أوت 2022، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان، أنه سيعلن يوم الأربعاء عن الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ” الجديدة للأندية الإفريقية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة الجديدة، في خلال ندوة صحفية يجريها رئيس الاتحاد باتريس موتسيي في تنزانيا.

وجاء في البيان الذي نشره “الكاف” على موقعه الرسمي إن مسابقة السوبرليغ هذه “ستكون فاتحة لعصر جديد، من شأنه أن يغيّر وجه كرة القدم الإفريقية، وأن يقدّم دفعة للثروات الاقتصادية في القارة”.

وكان موتسيبي قد أعلن شهر جويلية الماضي، أن القيمة الإجمالية لجوائز السوبرليغ ستبلغ 100 مليون دولار. وينتظر أن يعلن في ندوة الأربعاء عن عدد الفرق المشاركة ونظام البطولة وغيرها من التفاصيل.