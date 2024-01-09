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رياضة

موت على طريقة أفلام الرّعب في رحلة بحرية لـ “نيمار”

الشروق الرياضي
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موت على طريقة أفلام الرّعب في رحلة بحرية لـ “نيمار”
ح.م
كارلوس كندريفا.

تتحدّث الصّحافة البرازيلية عن وفاة مواطن لها، في رحلة بحرية نظّمها نجم منتخب بلادها لِكرة القدم نيمار.

ويركن نيمار منذ منتصف أكتوبر الماضي للعلاج والرّاحة، بعد إصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة المعاكسة)، أجبرته على إجراء عملية وجراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

ونظّم نيمار في الأيّام القليلة الماضية رحلة بحرية بِبلده البرازيل، واصطحب معه في السّفينة عدّة أصدقاء، بينهم “يوتوبر” ومُنسّق موسيقي يُدعى كارلوس كندريفا.

ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “ميتروبوليس” البرازيلية، فإن الأمن المحلّي أعلن عن وفاة كارلوس كندريفا في هذه الرّحلة، بعد أن بحثوا عن جثّته دون أن يعثروا عليها.

وتشاجر كارلوس كندريفا (32 سنة) خلال هذه الرّحلة البحرية مع صديقته، قبل أن يقفز من أعلى السّفينة في أعماق البحر، ثمّ اختفى. مع الإشارة إلى أن المصدر طرح فرضية “الخيانة” كسبب لِهذا التشاجر.

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