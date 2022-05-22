موثق يحاول تهريب 56 ألف أورو عبر المطار!

تمكنت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين نهاية الأسبوع الفارط، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من طرف مسافر كان بصدد التوجه إلى دولة أجنبية دون التصريح به لدى مكتب الجمارك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فقد تم توقيف المشتبه فيه منذ أيام على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وتعلق الأمر بموثق يدعى”س.رفيق”، تم توقيفه متلبسا بمخالفة تهريب مبلغ مالي قيمته 56 ألف أورو أي ما تفوق قيمته واحد مليار سنتيم بالعملة الوطنية، مخبأة بإحكام داخل أمتعته، وتبين خلال استجوابه أنه حاول تمرير المبلغ دون دفع المستحقات والرسوم الجمركية المترتبة عنه، والتصريح بقيمته لدى مكتب التصريحات الجمروكية، حيث حول المعني مباشرة إلى التحقيق الأمني ثم القضائي. وسيواجه المشتبه فيه بناء على تقرير أعدته مصالح شرطة الحدود، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث من المقرر أن يمثل هذا الأخير اليوم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، لسماع أقواله في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية في الملف.