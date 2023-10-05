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عقب زلزال بقوة 6.5 درجات..

موجات “تسونامي” خفيفة في جزر بشرق اليابان

الشروق أونلاين
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موجات “تسونامي” خفيفة في جزر بشرق اليابان
ح.م

وصلت موجات تسونامي خفيفة، يوم الخميس، إلى أجزاء من سلسلة جزر “إيزو” اليابانية عقب زلزال بلغت قوّته 6.5 درجات ضرب المحيط الهادئ.

وأصدرت اليابان في وقت سابق حسب وكالة الأناضول للأنباء “تحذيرا من حدوث موجات مد “تسونامي” بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد”.

“ووقع الزلزال على عمق 17 كيلومترا قبالة جزيرة توريشيما غير المأهولة، والواقعة على بعد حوالي 580 كيلومترا جنوب العاصمة طوكيو”، جسب المصدر نفسه.

للإشارة فإن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية -حسب الأناضول- “توقعت وصول أمواج بارتفاع متر واحد إلى المنطقة، حيث بلغ ارتفاعها الفعلي 30 سم في جزيرة هاتشيغو بحلول الساعة 12:17 ظهرًا (04.17 بالتوقيت الجزائري)”.

“كما حذرت الوكالة من أن المنطقة قد تتعرض لمزيد من الزلازل وسط تكرار النشاط الزلزالي في المنطقة هذا الأسبوع”، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

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