موجة الحر ترفع وفيات حالات الغرق في فرنسا ودول مجاورة

أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة، حيث أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ تاريخ 19 يونيو الماضي.

و شددت الوزيرة بأن هاته الأرقام مقلقة وخطيرة ومؤكدة ارتباطها المباشر بموجة حر شديدة تضرب القارة الأوروبية، وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أفادت بتسجيل 74 حالة غرق منذ 18 يونيو، وقالت فيراري في تصريحات خصت بها إذاعة آر إم سي إنهم سجلوا منذ 19 يونيو أكثر من 90 حالة غرق وهو رقم يستدعي القلق والتدخل الفوري.

وأضافت وزيرة الرياضة أنه لا توجد فئة واحدة محددة للضحايا بل تتوزع على فئات مختلفة، مشيرة إلى وجود الأطفال الصغار جداً الذين لا ينبغي تركهم من دون إشراف عائلي دقيق، ثم فئة الشباب الذين يظهرون سلوكيات خطرة غير محسوبة مثل القفز من فوق الجسور أو دخول القنوات المائية من دون إشراف أو حماية.

وتابعت فيراري قائلة إن السلطات بحاجة ماسة إلى إعادة تنشيط وتعزيز برامج تعليم السباحة في المياه المفتوحة، إذ يتضح اليوم أن حوادث كثيرة تسجل خارج المسابح التقليدية، مؤكدة أن السباحة في بحيرة تختلف كثيراً عن السباحة في حوض سباحة مغلق.

وفي السياق ذاته سجلت حالات غرق عديدة في دول أوروبية أخرى تضربها نفس موجة الحر، حيث سجلت 56 حالة غرق في بولندا، وحالتان على الأقل في بلجيكا، و 5 حالات في ألمانيا، بالإضافة إلى تسجيل 9 حالات غرق في إنجلترا وسط استنفار لفرق الإنقاذ.