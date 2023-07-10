موجة الحر: دعوات للالتزام بهذه الاجراءات الوقائية

في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 45 درجة تحت الظل، ذَكرت وزارة الصحة والحماية المدنية بالاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وأمام هذا الإرتفاع ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، حيث يعتبر الأطفال والمسنّين وذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ حيث وجب أخذ الاحتياطات التالية:

1- غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس

2- الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء

5- في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث تحت الظل بعيدا عن اشعة الشمس

6- الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك.

7- تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكرأو مادة الكافيين.

8- تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)؛

وتدعو وزارة الصحة المواطنين أنه وأثناء موجة الحر الشديدة، يجب الانتباه إلى الأعراض التالية: آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف، تشوّش ذهني.

حيث تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ وعليه يجب التصرف بسرعة والاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).

وفي انتظار وصول الإسعاف ينقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد اعطاءه الماء و رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.

الحماية المدنية دعت في بيان لها، المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية وذلك على إثر الارتفاع المسجل في درجات الحرارة بأغلب ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، أكدت ذات المصالح على ضرورة “توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر وكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية”، داعية في إلى “عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال”.

كما حثت على “تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا عند الضرورة، حيث يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من النهار، البقاء تحت الظل قدر المستطاع، استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية، إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار، إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها”.

وفي ذات السياق، شددت ذات المصالح على أنه، في حالة ما إذا تطلب الأمر الخروج فيجب “ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) ويفضل أن تكون فاتحة اللون، ناهيك عن الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل”.

وعلاوة على هذه الإرشادات، دعت المديرية العامة للحماية المدنية أيضا إلى “عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى)، إعطاء الماء بانتظام إلى الأشخاص المسنين والأطفال والمرضى”.

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، أكد البيان أنه “من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة”.

كما طالبت ذات المصالح بـ”تجنب السباحة في المسطحات المائية (السدود، البرك المائية، الأحواض)، وفي الشواطئ الممنوعة للسباحة، فيما يتوجب على الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية تفادي إحداث أي شيء قد يتسبب في نشوب حرائق”.

وخلص البيان إلى أن الحماية المدنية تضع الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين لإبلاغ عن أي خطر مع تحديد طبيعته والعنوان بالضبط من أجل ضمان تدخل سريع وفعال.