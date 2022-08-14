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موجة حر تصل إلى 46 درجة عبر الولايات الشمالية
الجزائر

موجة الحر: هذه توقعات سونلغاز حول استهلاك الكهرباء

الشروق أونلاين
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موجة الحر: هذه توقعات سونلغاز حول استهلاك الكهرباء

يتوقع مجمع سونلغاز تسجيل أرقام عالية في معدل إستهلاك الكهرباء نتيجة الإستعمال العالي للمكيفات الهوائية، وهذا في ظل استمرار موجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات،

وأكدت شركة سونلغاز حسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية جاهزيتها وتجند كافة فرقها لضمان التزود بالكهرباء.

كما دعت الشركة  المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الخاصة للتخفيف من إستهلاك الكهرباء ولا سيما في أوقات الذروة.

وسجلت شركة سونلغاز رقما قياسيا جديدا لاستهلاك الكهرباء قدر بـ 16 ألف و 666 ميغاواط وهذا إلى غاية 31 جويلية 2022.

وأوضح الشركة في بيان لها أنه إلى غاية يوم الأحد 31 جولية 2022 على الساعة 14 و45 دقيقة تم تسجيل استهلاك بلغ 16666 ميغاواط.

وحسب المصدر ذاته فإن ارتفاع الاستهلاك تزامن مع موجة الحر التي شهدتها الولايات الشمالية للبلاد.

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