موجة برد قاسية والحرارة تنزل إلى ما دون الصفر

مصالح الأرصاد الجوية تصدر تنبيها خاصا

تواصلت الأربعاء، موجة التقلبات الجوية، وسمتها تساقطات ثلجية ومطرية، مع نزول درجات الحرارة إلى مستويات دنيا، وهبط مؤشر الزئبق إلى ما دون الصفر في عديد الولايات، واستمر غلق محاور طرقية، وصعوبة السير في أخرى، فيما أصدرت مصالح الأحوال الجوية، تنبيها يفيد باستمرار التساقطات الثلجية، تمتد صلاحيته إلى الخميس.

كبدت الاضطرابات الجوية التي ما تزال تشهدها عدة مناطق من ولاية سكيكدة، أصحاب حظائر تربية الدواجن خسائر مادية فادحة، كما هو الحال بقرية الملعب في بلدية عين قشرة، أين نفق أزيد من 3 آلاف كتكوت مع تحطم كلي للمدجنة بسبب الاضطرابات الجوية، حسب تصريح مالكها السيد العايب محمد للشروق اليومي.

كما شهدت قرية البطحة بذات البلدية نفوق المئات من الدواجن بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهو نفس المشهد في مناطق أخرى على غرار منطقة حجر مفروش، وطريق سبالك ببلدية أم الطوب، وأولاد أحبابة، واولاد أعطية وأخناق مايون، ووادي الزهور، وغيرها من البلديات أين تكبد مربو الدواجن خسائر فادحة، بسبب التساقط الكثيف للثلوج والذي تسبب في انهيار عدد من المداجن ونفوق آلاف الكتاكيت.

كما حالت الظروف الجوية الاستثنائية التي تتميز بالبرودة الشديدة وتهاطل الثلوج، دون إيصال الأعلاف للمربين، فضلا عن الدواء وكذا الغاز لأصحاب المداجن، وقد أدى ذلك بدوره إلى موت المئات من الدجاج، في وقت تعمل اللجنة المكلفة على تقييم الخسائر مع إحصاء المناطق التي تضررت من سوء الأحوال الجوية، حيث طالب اصحاب المداجن بتخصيص دعم استثنائي لهم، وذلك عن طريق الصناديق الموجهة لمعالجة الكوارث الطبيعية.

حوادث بسبب الجليد

اجتاحت موجة من البرد الشديد كل البلديات الإثنتي عشرة بولاية النعامة، حيث تدنت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، في الوقت الذي عمّ الصقيع وغطت الثلوج المرتفعات وحتى المنخفضات ببلديات جنين ومغرار وعين الصفراء لساعات عديدة.

ونجم عن تشكل طبقات الجليد، على الطرقات، حوادث لانزلاق السيارات، مما أدى إلى وقوع حوادث مرور طفيفة، خاصة في الصباح الباكر، والفترات الليلية. وحسب إفادة بعض الفلاحين، فإن استمرار موجة الصقيع إلى غاية الشهر الداخل، قد يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية، وأضافوا أن درجة تأثر المزروعات بالصقيع حسب نوع الزرع، ونوعية الأرض. وتعد الأشجار والنباتات الصغيرة والتربة الجافة أكثر تأثرا بالصقيع. وفي سياق غير بعيد، عبر العديد من المواطنين خلال حديثهم للشروق، عن فرحتهم بالثلوج التي غابت عن بلديات جنين ومغرار وعين الصفراء وسلسلة جبالها مكثر – عيسى – مرغاد وغيرها من المرتفعات منذ أزيد من 6 سنوات تقريبا، فمنذ ساعة سقوطها أول أمس لم يترددوا في الخروج من منازلهم من أجل الاستمتاع بالبساط الأبيض واللعب بالثلوج وأخذ صور تذكارية مع أطفالهم الذين رغم برودة الطقس واستمرار هطول الثلوج لم يتوقفوا عن الاستمتاع باللعب به.

تضرر هياكل تربوية

وتعيش العديد من المؤسسات التربوية بولاية بومرداس غليانا كبيرا منذ بداية الاضطراب الجوي الأخير، وذلك بسبب غياب التدفئة داخلها ومشكل الكتامة، الأمر الذي دفع بالتلاميذ وأوليائهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع عن الالتحاق بمقاعد الدراسة مؤقتا احتجاجا على ذلك. وشهدت عدة مؤسسات تعليمية من الأطوار الثلاثة وقفات احتجاجية وإضراب من طرف التلاميذ أو أوليائهم بسبب غياب التدفئة داخلها أو مشكل الكتامة وتسرب مياه الأمطار بالأقسام التي تحولت حسبهم إلى غرف تبريد، الأمر الذي أعاق ظروف تمدرسهم الطبيعي في ظل الظروف المناخية الحالية والبرودة الشديدة التي تميز بعض المناطق لاسيما النائية، وكمثال على تلك المؤسسات نذكر متوسطة سبع محمد الصغير بلقاطة وثانوية الشافعي أحمد ببرج منايل وكذا متوسطة الشهيد باقي اعمر بالثنية ومدرسة بوشاقور بيسر وغيرها، اين طالب التلاميذ وأولياؤهم بضرورة التدخل العاجل قصد إصلاح الوضع وإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل المطروحة، بما يضمن توفير ظروف تمدرس لائقة ومريحة لأبنائهم.

وعرفت عدة مؤسسات تربوية بولاية البليدة احتجاجات بسبب غياب التدفئة والإطعام المدرسي تزامنا وموجة البرد التي تضرب اقليم الولاية. وتشهد عدة مؤسسات تربوية بالبليدة ظروف تمدرس صعبة بسبب غياب التدفئة على غرار ثانوية بوعلام وادفل بالاربعاء وثانوية طيب الجيلالي ببوينان ومتوسطة كروش معيوف شرق الولاية، وبثانوية مولود قاسم ببلدية موزاية غربا توقف الدراسة واحتج التلاميذ وأولياؤهم تنديدا بانعدام التدفئة داخل حجرات تفتقد لمعايير التمدرس، وقال المعنيون ان اقسام الدراسة تحولت إلى برك عائمة جراء تسرب مياه الامطار من السطوح المتشققة. وتعاني متوسطة الحيرش عبد القادر هي الأخرى ببلدية موزاية ذات الوضع حيث تغيب التدفئة ويضطر التلاميذ البقاء مرتدين لمعاطفهم طيلة ساعات التدريس، واحتح تلاميذ مدرسة الشهداء الإخوة عبد العزيز ببلدية بوقرة شرقا مطالبين بالاستعجال في حل مشكل التدفئة لاسيما وأن المنطقة ريفية وتشهد موجة صقيع منذ بداية الاضطرابات الجوية.

من جهتها، أصدرت الأربعاء مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها خاصا باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل أو يزيد علوها عن 800/ 900 متر، والتي يصل سمكها من 10 إلى 20 سم وتمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 15 زوالا. المدية، البويرة، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، كما ستميز الثلوج التي يصل سمكها من 10 إلى 15 سم ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، سكيكدة، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، صلاحية هذه النشرة من أمسية الأمس على الساعة 18 إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 15 زوالا.

هذه هي الطرقات المقطوعة

وكشف الدرك الوطني عن قائمة الطرقات التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات. وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات لا تزال مغلقة إلى غاية ظهيرة الأربعاء، بسبب تراكم الثلوج على عديد الولايات، ففي تيزي وزو تواصل غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وبالبويرة قطعت الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام، فضلا عن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصهاريج.

أما في بجاية الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى قرية تاخليصت بلدية شلاطة. فيما أغلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي واد الزهور وأخنق مايون بسكيكدة.