موجة ثانية من الثلوج على عديد الولايات

غلق محاور طرقية

عادت الثلوج من جديد إلى ربوع البلاد، في موجة ثانية بعثت الفرحة وسط الفلاحين والناس كافة، مع تسجيل انقطاعات عديدة في الطرقات، وشلل تام في حركة المرور في بعض المناطق.

غطى البساط الأبيض مختلف بلديات سطيف، خاصة في الجهة الشمالية، التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج وشهدت الولاية انقطاعات في الطرقات،

إلى جانب صعوبة الحركة التي تسبب فيها البساط الأبيض، خلف فرحة وسط الفلاحين الذين استبشروا خيرا بهذا الضيف الذي أسعد أيضا الأطفال الذين استغلوا عطلة نهاية الأسبوع للتمتع بالثلج.

وتهاطلت، الخميس وفجر الجمعة كميات كبيرة من الثلوج على ولاية باتنة، ما تسبب في إغلاق عدة طرق، وشهدت عديد المحاور صعوبة كبيرة في التنقل صباح الجمعة ما اضطر مصالح الدرك لتنظيم نقاط مراقبة لإرشاد العابرين، فيما باشرت آلاف العائلات منذ العاشرة من صباح الجمعة لغزو المناطق الجبلية، خاصة نواحي كوندورسي وحملة للاستمتاع بمناظر الحلة البيضاء التي كست الجبال بسمك تراوح ما بين 20 سم وحتى 50 سم.

وقطعت الثلوج التي تهاطلت مجددا على ميلة، العديد من الطرق الوطنية والولائية وعرقلت حركة السير في الكثير منها، ووصل سمك الثلوج بالطرق التي تم فتحها إلى 20 سنتيمترا، وسجل بالمنطقة المسماة أولاد طاق التابعة لبلدية العياضي برباس شمال ميلة، وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية فرجيوة رفقة كاسحات الثلوج لفتح الطريق وإجلاء امرأة حامل على وشك الولادة، أين تم إسعافها وتحويلها إلى مصلحة الولادة بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة.

وشهدت الجمعة مناطق بالبويرة لاسيما بمرتفعات تيكجدة السياحية تساقط كميات هامة من الثلوج من جديد، تسببت في قطع مؤقت لبعض الطرق والمسالك قبل أن تتدخل الجهات المختصة لفتحها.

وحسب مصالح الأشغال العمومية بالولاية وكذا الدرك الوطني فإن الثلوج تراكمت على الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى منطقة تيروردة ببلدية أغبالو، وكذا رقم 33 الرابط بين الولايتين لاسيما على مستوى منطقة تيكجدة بالأسنام، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولال بصحاريج، مما تسبب في تعذر التنقل عبرهم بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بسبب تراكم سمك معتبر للثلوج لمدة قبل أن تسارع الجهات المختصة لفتحها وإعادة حركة السير إلى طبيعتها المعهودة، خاصة مع توافد زوار للمنطقة السياحية بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل في بجاية ليلة الخميس إلى الجمعة، تهاطل كثيف للثلوج مثلما كان الحال بخراطة وذراع القايد وآيت سماعيل وتامريجت وكنديرة وبرباشة وبأعالي أكفادو وشلاطة وبوحمزة وغيرها، الأمر الذي استلزم خروج كاسحات الثلوج إلى طرقات الولاية بغرض ضمان حركة السير عليها، حيث صعبت في هذا الصدد الثلوج المتراكمة استعمال – حسب الأصداء – بعض محاور الولاية. وتزامنا مع ذلك فقد شهدت الولاية موجة برد استثنائية، أجبرت العديد من المواطنين على المكوث في بيوتهم، خاصة وتزامن موجتي البرد والثلوج مع عطلة نهاية الأسبوع، وكالعادة فقد رسمت الطبيعة لوحات فنية ساحرة بالعديد من القرى، الأمر الذي استحسنه المواطنون الذين استبشروا خيرا بهذا الغيث الذي جاء في أوانه.