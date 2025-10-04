موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة

تتّجه موجة جديدة من سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة، بعد قرصنة 42 سفينة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء السبت، إن الموجة الجديدة تتكوّن من 11 سفينة. بينها سفينة “الضمير” الكبيرة التي تحمل 95 مشاركا، بين صحفيين وأطباء وناشطين إنسانيين.

ويظهر الموقع المخصّص لتتبّع السفن المشاركة في الأسطول، إبحار 9 سفن بالفعل في المياه الدولية، بعد إقلاعها من موانئ إيطالية. إضافة إلى سفينتين أخريتين تقلعان من جزيرة “كريت” اليونانية.

وتم اعتراض جميع القوارب الـ 42 المشاركة في مهمة أسطول الصمود العالمي السابقة، أثناء محاولتها كسر الحصار على غزة. مع احتجاز 462 من المشاركين فيها بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

ونقلت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول في وقت سابق من اليوم، 137 محتجزا لدى الاحتلال، بينهم 6 جزائريين. بعد إجلائهم من مطار رامون في فلسطين المحتلة.