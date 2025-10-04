-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة

الشروق أونلاين
  • 216
  • 0
موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة
ح.م
موقع السفن المبحرة إلى غاية مساء السبت (18:00 بتوقيت غرينيتش)

تتّجه موجة جديدة من سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة، بعد قرصنة 42 سفينة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء السبت، إن الموجة الجديدة تتكوّن من 11 سفينة. بينها سفينة “الضمير” الكبيرة التي تحمل 95 مشاركا، بين صحفيين وأطباء وناشطين إنسانيين.

ويظهر الموقع المخصّص لتتبّع السفن المشاركة في الأسطول، إبحار 9 سفن بالفعل في المياه الدولية، بعد إقلاعها من موانئ إيطالية. إضافة إلى سفينتين أخريتين تقلعان من جزيرة “كريت” اليونانية.

وتم اعتراض جميع القوارب الـ 42 المشاركة في مهمة أسطول الصمود العالمي السابقة، أثناء محاولتها كسر الحصار على غزة. مع احتجاز 462 من المشاركين فيها بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

ونقلت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول في وقت سابق من اليوم، 137 محتجزا لدى الاحتلال، بينهم 6 جزائريين. بعد إجلائهم من مطار رامون في فلسطين المحتلة.

مقالات ذات صلة
موافقة حماس غلّبت المصلحة الوطنية وتمسكت بالحقوق الفلسطينية الأصيلة

موافقة حماس غلّبت المصلحة الوطنية وتمسكت بالحقوق الفلسطينية الأصيلة

إعلام عبري: رد ترامب على بيان حماس يُفاجئ نتنياهو!

إعلام عبري: رد ترامب على بيان حماس يُفاجئ نتنياهو!

المغرب… دولة تُبنى على “النفخ الإعلامي” تواجه اختبار الغضب

المغرب… دولة تُبنى على “النفخ الإعلامي” تواجه اختبار الغضب

منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

أول تعليق من ترامب بعد رد حماس على خطته لوقف الحرب في غزة

أول تعليق من ترامب بعد رد حماس على خطته لوقف الحرب في غزة

غدًا في إيطاليا.. إضراب عام دعمًا لغزة وأسطول الصمود

غدًا في إيطاليا.. إضراب عام دعمًا لغزة وأسطول الصمود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد