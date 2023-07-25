موجة حرّ ابتداءً من الأربعاء في هذه المناطق

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن تسجيل موجة حرّ مرتقبة بداية من يوم غدِ الأربعاء في عدة مناطق بجنوب البلاد.

وكشفت ذات النشرية التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، عن تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة.

وتخص ولايات: تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح. حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 48 و49 درجة.

أما بالنسبة للدرجات القصوى قد تصل إلى 50 درجة محليا وما بين 34 و39 درجة بالنسبة للدرجات الدنيا.

وتمتد صلاحية هذه النشرية الخاصة إلى غاية يوم الجمعة، حسب ذات المصدر.