موجة حرّ تودي بحياة 98 شخصًا في الهند

أدت موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها الهند منذ 3 أيام، إلى وفاة حوالي 98 شخصًا في 3 ولايات من أكثر الولايات اكتظاظا في البلد.

ووصلت درجات الحرارة في ولايتي “أوتار و”براديش” وشرق “بيهار” شمالي الهند إلى أكثر من 43 درجة. حسب ما نقلته صحيفة “انديا توداي”.

وأفاد ذات المصدر أن درجات الحرارة ارتفعت بـ 4.7 درجة فوق معدلها الطبيعي. حيث تم نقل أكثر 400 شخصا إلى المستشفيات بشكاوى من الحمى وضيق التنفس.

وكشفت السلطات المحلية الهندية أنّ معظم الوفيات نجمت عن نوبات قلبية وسكتة دماغية وإسهال. موضحةً أن جميع الضحايا كانوا يعانون من بعض الأمراض وتفاقمت بسبب الحرارة الشديدة.

كما أوضحت ذات السلطات أن معظم الذين توفوا تجاوزوا سن الـ 60 من العمر، حيث نصحت السكان ممن يعانون من أمراض مختلفة بالبقاء في منازلهم خلال فترات النهار.