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موجة حرّ شديدة في هذه الولايات ابتداءً من السبت
الجزائر

موجة حرّ شديدة في هذه الولايات ابتداءً من السبت

الشروق أونلاين
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موجة حرّ شديدة في هذه الولايات ابتداءً من السبت
موجة حرّ شديدة

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل موجة حرّ شديدة ابتداءً من يوم السبت في العديد من الولايات.

وحسب ذات النشرية فإن درجات الحرارة المرتقبة ستتراوح ما بين 43 و45 درجة مئوية، حيث تمتد صلاحية النشرية ابتداءً من يوم السبت إلى غاية الأحد.

وتمس الحرارة القياسية المتوقعة ولايات: المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة قالمة وقسنطينة.

بالإضافة إلى كل من: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة مئوية تحت الظل.

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