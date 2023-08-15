موجة حرّ على هذه الولايات إلى غاية الخميس

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على بعض الولايات الشرقية للوطن.

وحذرت ذات النشرية الخاصة من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة على ولايات: بجاية، جيجل، عنابة، الطارف وسكيكدة إلى غاية يوم الخميس.

وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات المعنية إلى غاية 43 درجة مئوية، حسب المصدر نفسه.

كما أفادت نشرية أخرى بتساقط أمطار رعدية غزيرة يوم الثلاثاء، عبر 5 ولايات جنوبية: إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.