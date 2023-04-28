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موجة حر تصل إلى 42 درجة عبر أكثر من 20 ولاية
الجزائر

موجة حر تصل إلى 42 درجة عبر أكثر من 20 ولاية

الشروق أونلاين
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موجة حر تصل إلى 42 درجة عبر أكثر من 20 ولاية
ح.م

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشيرة خاصة حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني للديوان فستعرف المناطق الوسطى والغربية بالإضافة إلى الجنوبية الغربية ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

الولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، تيزي وزو، الشلف، تلمسان، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة، تميمون، بني عباس، برج باجي مختار، مستغانم، تندوف، عين تيموشنت، أدرار ووهران.

وسستراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 38 و42 درجة على أن تكون النشرية سارية إلى غاية منتصف ليل الجمعة.

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