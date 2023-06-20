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الجزائر

موجة حر تصل إلى 44 درجة ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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موجة حر تصل إلى 44 درجة ورياح قوية عبر هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس، ليوم الثلاثاء، أن تشهد بعض الولايات موجة حر وأخرى رياح قوية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بموجة الحر هي: عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وستتراوج درجات الحرارة المتوقع تسجيلها ما بين 40 و44 درجة.

في حين نبهت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، تيارت والبيض.

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