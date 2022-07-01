موجة حر تصل 45 درجة يومي السبت والأحد

تشهد حالة الطقس ليومي السبت والاحد، موجة حر شديدة عدة بولايات بوسط البلاد, مع درجات حرارة تصل 45 درجة, حسبما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأشارت النشرية الخاصة التي صنفت في درجة يقظة “برتقالي”, الى أن ولايات الشلف وعين الدفلى والبويرة وتيزي وزو وكذا جنوب بجاية ستشهد درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف حالة الطقس، السبت، موجة حر تصل إلى 49 درجة عبر ولايات جنوبية وأمطار رعدية بالمناطق الداخلية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات المغير، وادي سوف، تقرت، بسكرة، ورقلة وأولاد جلال درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد بعض الولايات الداخلية الوسطى والغربية أمطار رعدية في حين ستشهد باقي ولايات الوطن أجواء صافية وحارة.

أمطار رعدية عبر 7 ولايات وموجة حر عبر أخرى

شهدت حالة الطقس ليوم الجمعة أمطار رعدية عبد بعض الولايات وموجة حر تصل إلى 45 درجة عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي: المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة.

في حين حذرت نشرية أخرى من موجة حر عبر هذه الولايات: ورقلة، الوادي، تقرت، المسيلة، باتنة، المغير، بسكرة، ولاد جلال، غرداية، المنيعة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

أمطار رعدية وتراجع طفيف في درجات الحرارة عبر عدة ولايات الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الجو ليوم الجمعة، أمطار رعدية عبر عدة ولايات ساحلية وداخلية مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت التوقعات أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، مستغانم، وهران.

كما ستشهد بعض الولايات الشرقية والداخلية أمطار رعدية بداية من صباح يوم الجمعة إلى غاية المساء.

وستتراوح درجات الحرارة مابين 24 و30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 29 و44 على المناطق الداخلية ومابين 38 و45 على المناطق الجنوبية.