موجة حر تضرب 5 ولايات ساحلية واستمرار الأمطار الرعدية بالجنوب والشرق

ديوان الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول:

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، من موجة حر تضرب 5 ولايات ساحلية، مع استمرار تساقط الأمطار الرعدية على ولايات جنوبية وشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة لديوان الأرصاد فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: عين قزام، إليزي، جانت، وتمنراست، أما الرعود فتخص نفص الولايات إضافة إلى تبسة.

كما أفاد التحديث الجوي بتسجيل ارتفاع لافت في درجة الحرارة على مستوى السواحل الشرقية للبلاد طيلة يوم الثلاثاء، حيث اتسعت رقعة الولايات المعنية بموجة الحر لتشمل كلا من: بجاية،جيجل،عنابة،سكيكدة، الطارف.

وفي المقابل، تشهد المناطق الجنوبية وأجزاء من الشرق الجزائري نشاطا جويا مغايرا تماما يتمثل في تشكل سحب رعدية وتساقط للأمطار.

وأكد ديوان الأرصاد أن هذا الاضطراب الجوي يخص اليوم الثلاثاء ويستمر كذلك حتى يوم غد الأربعاء، وتشمل قائمة الولايات المعنية بالرعود والأمطار: إليزي، عين قزام، جانت وتمنراست، بالإضافة إلى تسجيل نشاط رعدي بولاية تبسة.