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موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 
الجزائر

موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 

الشروق أونلاين
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موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 

نبهت نشرية للأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات جنوبية مع توقعات بتراجع درجات الحرارة وتساقط للأمطار عبر الولايات الشمالية.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون البرتقالي أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 48 الى 49 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة مئوية محليا وستميز ولايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون وعين صالح.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية يوم الأحد.

وتوقعت مصالح الأرصاد  الجوية أن تشهد الولايات الساحلية والقريبة منها تساقطا للأمطار مع  انخفاض في درجات الحرارة حيث أشارت توقعات الديوان ليوم غد الجمعة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض عبر ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سوق أهراس.

حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 14 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس وتندوف.

ستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات ما بين 48 و49 درجة وتستمر طيلة يوم الخميس.

كما أفادت النشرية أن موجة حر من المستوى الأول ستضرب ولايات: المسيلة، ورقلة، بشار، الطارف، عنابة وسكيكدة.

ستستمر هذه النشرية طوال يوم الخميس.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

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  • جمال

    عين ڨزام

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