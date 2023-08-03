موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 

نبهت نشرية للأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات جنوبية مع توقعات بتراجع درجات الحرارة وتساقط للأمطار عبر الولايات الشمالية.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون البرتقالي أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 48 الى 49 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة مئوية محليا وستميز ولايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون وعين صالح.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 04 أوت 2023: تتراوح ما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية

وما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 39 إلى 49 درجة على المناطق الجنوبية لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a#الطقس #البيئة #الأرصادالجوية #طقسالعرب #الجزائر pic.twitter.com/xiWgyTqGKt — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 3, 2023

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الساحلية والقريبة منها تساقطا للأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة حيث أشارت توقعات الديوان ليوم غد الجمعة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض عبر ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سوق أهراس.

حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 14 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس وتندوف.

ستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات ما بين 48 و49 درجة وتستمر طيلة يوم الخميس.

كما أفادت النشرية أن موجة حر من المستوى الأول ستضرب ولايات: المسيلة، ورقلة، بشار، الطارف، عنابة وسكيكدة.

ستستمر هذه النشرية طوال يوم الخميس.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.