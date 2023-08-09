موجة حر عبر 11 ولاية وأمطار رعدية عبر 7 ولايات أخرى

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تسجيل درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية وستستمر إلى غاية الخميس.

كما نبهت من موجة حر ستضرب ولايتي المسيلة والجلفة من المستوى الأول.

كما حملت نفس النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، جانت، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

وسنشهد ولايات: إن صالح، أدرار وتندوف هبوب رياح وزوابع رملية.