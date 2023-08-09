-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر عبر 11 ولاية وأمطار رعدية عبر 7 ولايات أخرى
الجزائر

موجة حر عبر 11 ولاية وأمطار رعدية عبر 7 ولايات أخرى

الشروق أونلاين
  • 3533
  • 0
موجة حر عبر 11 ولاية وأمطار رعدية عبر 7 ولايات أخرى

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تسجيل درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية وستستمر إلى غاية الخميس.

كما نبهت من موجة حر ستضرب ولايتي المسيلة والجلفة من المستوى الأول.

كما حملت نفس النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، جانت، تمنراست،  إن قزام وبرج باجي مختار.

وسنشهد ولايات: إن صالح، أدرار وتندوف هبوب رياح وزوابع رملية.

مقالات ذات صلة
المسابقة الدولية للرياضيات.. بداري يُكرم المُتوجين

المسابقة الدولية للرياضيات.. بداري يُكرم المُتوجين

اتفاق في الجزائر وفرنسا على إتمام الزيارة في غياب إرادة سياسية

اتفاق في الجزائر وفرنسا على إتمام الزيارة في غياب إرادة سياسية

تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا

تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 أوت 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 أوت 2023

القاهرة تنظر بعين التقدير للجزائر كبلد له ثقل في المنطقة

القاهرة تنظر بعين التقدير للجزائر كبلد له ثقل في المنطقة

وزير الخارجية يستقبل سفراء دول بريكس في الجزائر (صور)

وزير الخارجية يستقبل سفراء دول بريكس في الجزائر (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد