موجة حر قياسية تتعدى الـ 48 درجة إلى غاية الاثنين عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من استمرار موجة الحر القياسية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب ولايات: بومرداس، بجاية، جيجل.

كما أفادت النشرية أن موجة الحر ستضرب أيضا ولايات: معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المسيلة، وباتنة.

وستصل فيها الحرارة إلى 48 درجة مئوية وتستمر إلى غاية الاثنين.

كما نبهت النشرية إلى استمرار الحرارة عبر باقي الولايات في حين ستشهد ولايات المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس و تلمسان أمطار رعدية.