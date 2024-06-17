موجة حر قياسية تصل إلى 45 درجة عبر 6 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حلو حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة عبر عدة ولايات ساحلية.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف وعنابة.

وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية طوال يوم الثلاثاء.

تنبيه: ارتفاع شديد في درجات الحرارة أقصى الجنوب

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة عبر بعض الولايات الجنوبية.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية هي: إن صالح، برج باجي مختار، وأدرار. وستصل درجات الحرارة الدنيا فيها إلى 38 درجة والقصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل.

صلاحية النشرية تبدأ من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء.