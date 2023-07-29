موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 11 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر شديدة ستضرب عدة ولايات وتتجاوز الـ 50 درجة.

وأفادت النشرية التي حملت انذار من المستوى الثاني أن الولايات المعنية هي: برج باجي مختار، أدرار، تيميون، إن صالح، بني عباس، ورقلة، تقرت، الوادي، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

وأوضحت النشرية أن درجة الحرارة ستصل 50 درجة مئوية في هذه الولايات يومي السبت والأحد.

كما أفادت النشرية أن موجة حر تتجاوز الـ 47 درجة ستضرب ولايات: الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة يومي السبت والأحد.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة الحر يخص ولايات: أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، تيارت، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض وبشار.