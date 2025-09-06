موجة حر قياسية تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر قياسية تصل لـ 41 درجة مئوية عبر عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39° و41° بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الإثنين هي: سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39 درجة مئوية وتصل إلى 41° من اليوم السبت هي: تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 29 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر وأمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من السادسة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد هي: بومرداس والجزائر العاصمة.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بو عريرج، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، تندوف، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، النعامة وبشار.