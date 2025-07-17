موجة حر قياسية تصل لـ 46 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من موجة حر قياسية تصل لـ 46 درجة مئوية عبر بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39° و41° وتصل إلى 43° و46 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت هي: الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من رياح قوية وأمواج خطيرة على بعض السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: القالة وعنابة.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: عنابة وسكيكدة.

تنبيه: موجة حر وزوابع على 6 ولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من موجة حر وزوابع على بعض الولايات جنوب الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة هي: تمنراست، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار وتيندوف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بنشاط الزوابع الرملية من الساعة 3 صباحا من يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم هي: عين قزام.