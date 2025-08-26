-- -- -- / -- -- --
موجة حر قياسية تصل لـ 46 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية تصل لـ 46 درجة مئوية عبر عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 40° و42° درجة وتصل إلى 46° بداية من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 44° درجة مئوية وتصل إلى 45° من اليوم الثلاثاء هي: معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى وتيزي وزو.

أما بخصوص ولايات مستغانم وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس فقد حذر الديوان في نشرية خاصة له من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة من درجات حرارة قياسية اليوم الثلاثاء تتراوح درجاتها بين 40° و 43°.

