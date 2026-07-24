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الجزائر

موجة حر قياسية تصل لـ 47° عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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موجة حر قياسية تصل لـ 47° عبر هذه الولايات
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موجة حر

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الجمعة، من موجة حر قياسية تصل لـ 47 درجة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 40 و49 درجة يومي الجمعة والسبت هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، باتنة. تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي وورقلة.

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