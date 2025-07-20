موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة مئوية عبر بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 43° و45° يومي الأحد والإثنين هي: المسيلة، غرب باتنة، جنوب خنشلة، تبسة، جنوب سوق أهراس، والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تصل إلى 49 درجة يومي الأحد والإثنين هي: برج باجي مختار، أدرار وعين صالح.