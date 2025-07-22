موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة.. الأرصاد الجوية تُحذر

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة مئوية عبر بعض الولايات جنوب الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تصل إلى 49° يومي الثلاثاء والأربعاء هي: برج باجي مختار، أدرار، عين صلاح وغرب تمنراست.

تنبيه: أمواج خطيرة عبر هذه السواحل

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمواج خطيرة على عديد السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة.

تنبيه: موجة حر على 17 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: سوق أهراس، ورقلة، الوادي، تيميمون، عين قزام، تقرت، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين الصالح، باتنة، المغير، خنشلة، بسكرة وأدرار.