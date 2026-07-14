موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر هي: أدرار، عين صالح، برج باجي مختار. معسكر، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.