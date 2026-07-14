-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 344
  • 0
موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات
أرشيف
موجة حر

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر هي: أدرار، عين صالح، برج باجي مختار. معسكر، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

مقالات ذات صلة
وفاة 7 أشخاص وإنقاذ 1992 شخص من الموت غرقا في الشواطئ خلال 48 ساعة

وفاة 7 أشخاص وإنقاذ 1992 شخص من الموت غرقا في الشواطئ خلال 48 ساعة

البكالوريا

البكالوريا

هذه هي أحسن 5 بلديات محافظة على البيئة في الجزائر

هذه هي أحسن 5 بلديات محافظة على البيئة في الجزائر

هذه سيناريوهات البقاء تحت قبة البرلمان أو فقدان المقعد!

هذه سيناريوهات البقاء تحت قبة البرلمان أو فقدان المقعد!

30 يومًا للردّ على استفسارات الضرائب وهذه حالات التفتيش

30 يومًا للردّ على استفسارات الضرائب وهذه حالات التفتيش

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد