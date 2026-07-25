موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر قياسية تصل أو تتجاوز 49 درجة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 40 و49 درجة هي: البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.