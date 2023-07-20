موجة حر قياسية عبر 27 ولاية و5 ولايات تصل فيها إلى 49 درجة

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر عدة ولايات إلى يومي الخميس والجمعة.

وأفاد الديوان في النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن موجة الحر ستضرب ولايات الجلفة، باتنة، خنشلة، تبسة وستصل في هذه الولايات إلى 48 درجة مئوية.

استمرار موجة الحر التي تجتاح عدة ولايات من الوطن طيلة اليوم الخميس 20 جويلية.

الولايات المعنية:

تلمسان، معسكر، غليزان، سيدي بلعباس، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، وهران، مستغانم، تيبازة، جنوب الجزائر، جنوب بجاية، جنوب سكيكدة، عنابة والطارف.https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/F3IRiXu5qZ — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) July 20, 2023

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت وستصل الحرارة في هذه المناطق إلى 49 درجة مئوية.

استمرار الأجواء الحارة كذلك على كل من:

بسكرة، ولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت، حيت تتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 48 إلى 49 درجة تحت الظل، أما درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 33 و36 درجة.

صلاحية هذه النشرة طيلة يومي الخميس والجمعة.

لأكثر تفاصيل يرجى النقر على: pic.twitter.com/aj15GxcZ3U — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) July 20, 2023

كما ستشهد ولايات: وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.

وجاء في النشرية أيضا أن موجة الحر ستضرب ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة والمسيلة.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 45 درجة مئوية.