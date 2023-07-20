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الجزائر

موجة حر قياسية عبر 27 ولاية و5 ولايات تصل فيها إلى 49 درجة

الشروق أونلاين
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موجة حر قياسية عبر 27 ولاية و5 ولايات تصل فيها إلى 49 درجة

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر عدة ولايات إلى يومي الخميس والجمعة.

وأفاد الديوان في النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن موجة الحر ستضرب ولايات الجلفة، باتنة، خنشلة، تبسة وستصل في هذه الولايات إلى 48 درجة مئوية.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت وستصل الحرارة في هذه المناطق إلى 49 درجة مئوية.

كما ستشهد ولايات: وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.

وجاء في النشرية أيضا أن موجة الحر ستضرب ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة والمسيلة.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 45 درجة مئوية.

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