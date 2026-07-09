موجة حر وأمطار غزيرة ورعود.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى تقلبات جوية تمس عددا من الولايات، متمثلة في موجة حر في مناطق بالساحل الشرقي، وأمطارا غزيرة مرتقبة شمال ووسط وغرب البلاد، إضافة إلى رعود جنوبا.

ووفقا لخريطة اليقظة الجوية المحدثة على الموقع الرسمي للديوان، صباح اليوم على الساعة 07:09، فقد وُضعت ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، وبجاية تحت التنبيه البرتقالي بسبب موجة حر من المستوى الثاني.

وأوضح الديوان أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 43 و44 درجة مئوية، لاسيما يومي الجمعة والسبت، فيما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 25 و30 درجة مئوية.

وتسري هذه النشرية ابتداء من الخميس 9 جويلية إلى غاية السبت 11 جويلية 2026.

من جانب آخر، وضعت مصالح الأرصاد الجوية ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، ووهران تحت التنبيه الأصفر، تحسبا لتساقط أمطار قد تكون غزيرة، كما شمل التنبيه الأصفر نشاطا رعديا بكل من ولايات إليزي، جانت، تمنراست، برج باجي مختار، وإن قزام.

وتتجه الجزائر إلى تسجيل موجة حر قوية خلال الأيام المقبلة، بفعل تمركز قبة حرارية فوق شمال غرب إفريقيا، ما سيؤدي إلى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر معظم ولايات الوطن، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية.