موجة غضب تجتاح الشبكات بسبب ناشطة برّرت التحرش

اجتاحت موجة غضب شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما بررت إحدى الناشطات تحرش الرجل بالمرأة وحملت الأخيرة جزء كبيرا من المسؤولية.

وأثارت نور البغدادي جدلا واسعا بين العراقيين وفي العالم العربي بعد مداخلة لها ضمن برنامج تلفزيوني حول مسألة التحرش، بعدما اعتبرت أن اللوم لا يقع كاملاً على الرجل بل حملت الفتاة الضحية جزء من المسؤولية.

وتناقل المنتقدون مقطع فيديو للشابة وهي تقول: “إذا خرجت البنت في وقت متأخر جداً، أو بلباس غير محتشم، فقد تتعرض للتحرش لأن الرجل العراقي أو الشرقي وفق اعتبارها غير معتاد بعد على تلك التقاليد الغربية”.

وأعرب نشطاء عرب عن استيائهم من البغدادي، مؤكدين أن المتحرشين لا يميزون عادة بين الضحايا، وهم يضايقون المتحجبة والمتبرجة.

وقال البعض إن وجهة نظر الناشطة ساذجة جدا ولا مبرر للتحرش حتى لو خرجت المرأة بدون ملابس وفي أي وقت.

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة، فيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر، بينما طالب أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.