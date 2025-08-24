-- -- -- / -- -- --
اقتصاد
من أجل تطوير وتنشيط السوق المالية في الجزائر:

موجهة لكافة المهتمين بالاقتصاد: “كوسوب” تطلق استشارة وطنية

كوسوب

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب”، عن إطلاق استشارة وطنية في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتنشيط السوق المالية.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأحد، 24 أوت، أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لمسار الإصلاحات التنظيمية التي باشرتها منذ 2023، والتي أسفرت في مرحلتها الأولى عن تحديث شامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة السوق.

وتسعى اللجنة في هذه المرحلة الثانية إلى إشراك مختلف الفاعلين لبلورة تدابير عملية من شأنها تحفيز وتنويع أدوات وآليات السوق، حسب ذات المصدر.

وفي هذا الإطار وجهت “كوسوب” دعوة إلى الباحثين والطلبة والمهنيين ورواد الأعمال، وكذا جميع المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى المساهمة بأفكارهم واقتراحاتهم ضمن هذه الاستشارة.

وتتمحور المواضيع الرئيسية للاستشارة حول تنشيط السوق الثانوي، تعزيز دور المستثمرين المؤسساتيين، تطوير أدوات مالية جديدة، استقطاب فاعلين جدد، توسيع الشمول والثقافة المالية، دعم الوساطة المالية غير المصرفية على غرار هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والتمويل التشاركي.

تضاف إليها محاور مثل التكنولوجيا المالية والابتكار، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التمويل المستدام والأخضر، والتمويل الإسلامي.

ودعت اللجنة المهتمين إلى تقديم مساهماتهم قبل 30 سبتمبر 2025 عبر النموذج المخصص للغرض.

