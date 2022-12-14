مودرنا تطور لقاحا جديدا لعلاج السرطان

نجحت شركة “مودرنا” بالشراكة مع “ميرك”في تطوير لقاح تجريبي جديد لعلاج نوع شرس من سرطان الجلد.

وحسب ما نقلته صحيفة “الفايننشال تايمز” فقد أظهرت البيانات الصادرة عن مودرنا، الثلاثاء، أن مزيجًا من لقاح السرطان التجريبي للشركة وعقار العلاج المناعي كيترودا الذي تنتجه شركة ميرك قد قلل من خطر الوفاة أو تكرار الإصابة بسرطان الجلد في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 44 في المائة.

وضمت المرحلة الثانية من التجربة العشوائية 157 مريضًا خضعوا بالفعل لعملية جراحية تتعلق بسرطان الجلد وجرى تتبع حالتهم لمدة عام.

وتلقى بعض المشاركين تسع جرعات من لقاح السرطان، الذي يحمل الاسم الرمزي mRNA-4157 / V940، جنبًا إلى جنب مع علاج شركة ميرك، بينما جرى إعطاء البعض الآخر عقار Keytruda وحده، وهو العلاج القياسي لورم “الميلانوما” عالي الخطورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، إن النتائج شجعت شركة ميرك ومودرنا على الشروع في تجربة المرحلة الثالثة الأكبر قبل الموافقة عليه كعلاج جديد.

وستختبر الشركتان أيضًا اللقاحات في أنواع أخرى من مرض السرطان، وفي هذا الصدد يقول بانسيل: “نعتقد أن هذا يجب أن ينجح في مكافحة العديد من أنواع الأورام، وليس فقط سرطان الجلد”.

وارتفعت أسهم شركة مودرنا بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 207.37 دولار في التعاملات المبكرة بعد صدور النتائج ، في حين ارتفعت أسهم ميرك بنسبة 1 في المائة تقريبًا.

ودرس العلماء منذ فترة طويلة إمكانية استخدام تقنية الحمض النووي الريبي mRNA التي جرى استخدامها في بعض اللقاحات المضادة لكورونا لتقديم لقاح يعلّم جهاز المناعة في الجسم كيفية استهداف الأورام الخبيثة.