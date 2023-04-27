مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي
اتخذ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش ، قراره بخصوص العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرا.
وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن مودريتش ينوي البقاء لموسم إضافي في ريال مدريد ورفض العرض السعودي.
✅ Se acerca la renovación de Modric
🤝 El croata se reúne con Florentino y queda verbalizada su continuidad hasta 2024
✍️ @As_TomasRoncerohttps://t.co/dWUf4YVRrV
— Diario AS (@diarioas) April 27, 2023
وقرّر الدولي الكرواتي بعد اجتماع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، البقاء في النادي الملكي.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت في جانفي الماضي، أن نادي النصر، قدم عرضاً لمودريتش بقيمة 50 مليون يورو، كراتب على مدار عامين.