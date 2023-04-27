-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي

عمر سلامي
  • 424
  • 0
مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي
ح.م
لوكا مودريتش

اتخذ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش ، قراره بخصوص العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرا.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن مودريتش ينوي البقاء لموسم إضافي في ريال مدريد ورفض العرض السعودي.

وقرّر الدولي الكرواتي بعد اجتماع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، البقاء في النادي الملكي.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت في جانفي الماضي، أن نادي النصر، قدم عرضاً لمودريتش بقيمة 50 مليون يورو، كراتب على مدار عامين.

مقالات ذات صلة
محرز ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس أنجلترا

محرز ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس أنجلترا

بعد تنظيم الجزائر الباهر لـ “الشان”.. الاتحاد الافريقي يُقرّر

بعد تنظيم الجزائر الباهر لـ “الشان”.. الاتحاد الافريقي يُقرّر

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

“الخضر” من أجل اللقب الإفريقي الأول والمشاركة في مونديال 2023

“الخضر” من أجل اللقب الإفريقي الأول والمشاركة في مونديال 2023

غربال حكما للقمة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

غربال حكما للقمة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

المدرب رمان يركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة الصومال

المدرب رمان يركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة الصومال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد