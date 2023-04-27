مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي

اتخذ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش ، قراره بخصوص العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرا.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن مودريتش ينوي البقاء لموسم إضافي في ريال مدريد ورفض العرض السعودي.

وقرّر الدولي الكرواتي بعد اجتماع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، البقاء في النادي الملكي.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت في جانفي الماضي، أن نادي النصر، قدم عرضاً لمودريتش بقيمة 50 مليون يورو، كراتب على مدار عامين.