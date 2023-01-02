-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

عمر سلامي
  • 338
  • 0
مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو
ح.م
لوكا مودريتش

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، تلقى عدة عروض من بينها عرضا من النصر السعودي، غير أنه رفضها مفضلا البقاء في النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي النصر السعودي يعد الأكثر رغبة في التعاقد مع مودريتش، من أجل مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت أن مودريتش تلقى فعلا اتصالات من إدارة نادي النصر السعودي، ولم تستبعد الصحيفة، عقد لقاء بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد التي زارها رئيس النادي السعودي وأعضاء مجلس إدارته في الفترة الأخيرة.

وقالت “ماركا إن النصر السعودي الطامح إلى التحول إلى “ريال مدريد العالم العربي” يرغب بشدة في التعاقد مع مودريتش، لكنه مقتنع الآن بأن الأمر مستحيل هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن مخطط النصر السعودي صفقة رونالدو هو التعاقد مع سيرجيو راموس الصيف المقبل ثم مودريتش، بداية العام المقبل.

وأضاف المصدر أن مهمة تعاقد النصر السعودي مع مودريتش لن تكون سهلة، بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي سيلقاها من النوادي الأميركية.

مقالات ذات صلة
منافس “الخضر” في الشان يواجه كوت ديفوار وديا

منافس “الخضر” في الشان يواجه كوت ديفوار وديا

 “الجزائر جاهزة لتنظيم دورة في المستوى”

 “الجزائر جاهزة لتنظيم دورة في المستوى”

غوارديولا يدافع عن رياض محرز ويبرر الاعتماد عليه

غوارديولا يدافع عن رياض محرز ويبرر الاعتماد عليه

الشروع في بيع تذاكر المقابلات الأربع الأولى لـ “شان” 2023

الشروع في بيع تذاكر المقابلات الأربع الأولى لـ “شان” 2023

ليبيا تُلوِّح بالانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للمحليين

ليبيا تُلوِّح بالانسحاب من بطولة أمم أفريقيا للمحليين

هذا ما طالب به أنصار برينتفورد بِخصوص بن رحمة

هذا ما طالب به أنصار برينتفورد بِخصوص بن رحمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد