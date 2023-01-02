مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو
أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، تلقى عدة عروض من بينها عرضا من النصر السعودي، غير أنه رفضها مفضلا البقاء في النادي الملكي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي النصر السعودي يعد الأكثر رغبة في التعاقد مع مودريتش، من أجل مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأضافت أن مودريتش تلقى فعلا اتصالات من إدارة نادي النصر السعودي، ولم تستبعد الصحيفة، عقد لقاء بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد التي زارها رئيس النادي السعودي وأعضاء مجلس إدارته في الفترة الأخيرة.
#LoMásLeído Modric aplaza ofertas millonarias para seguir en el Real Madrid https://t.co/QOMmKkFJga
— MARCA (@marca) January 1, 2023
وقالت “ماركا إن النصر السعودي الطامح إلى التحول إلى “ريال مدريد العالم العربي” يرغب بشدة في التعاقد مع مودريتش، لكنه مقتنع الآن بأن الأمر مستحيل هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن مخطط النصر السعودي صفقة رونالدو هو التعاقد مع سيرجيو راموس الصيف المقبل ثم مودريتش، بداية العام المقبل.
💥 ¡¡El Al Nassr de Cristiano lo tiene claro!! 👉 El siguiente, Sergio Ramos https://t.co/l7lSolopzK Te lo cuenta @jfelixdiaz
— MARCA (@marca) January 2, 2023
وأضاف المصدر أن مهمة تعاقد النصر السعودي مع مودريتش لن تكون سهلة، بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي سيلقاها من النوادي الأميركية.