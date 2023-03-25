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رياضة

مودريتش يعلّق على تكهنات انتقاله إلى الدوري السعودي

عمر سلامي
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مودريتش يعلّق على تكهنات انتقاله إلى الدوري السعودي
ح.م
لوكا مودريتش

علق نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، على الأنباء، التي تحدثت مؤخرا، عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

وردّ مودريتش على تلك التكهنات، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده أمام ويلز، وقال: “رغبتي معروفة، وهي البقاء في ريال مدريد، أؤمن وأمل أن يحدث ذلك”.

وأضاف: “باقي الأمور التي يتم تداولها هي فقط افتراضات وشائعات، وأكرر للمرة الـ100، أمل وأؤمن بأنني سأبقى مع ريال مدريد”.

كما نفى مودريتش الأخبار المتداولة حول نيته اعتزال اللعب دوليا من أجل التركيز أكثر مع ريال مدريد.

ويخوض النجم الكرواتي، العام الأخير في عقده مع ريال مدريد، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر السعودي، والذي يتواجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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