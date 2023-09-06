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موديرنا تؤكد فعالية لقاحها الجديد ضد السلالة عالية التحوّر من فيروس كورونا

الشروق أونلاين
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موديرنا تؤكد فعالية لقاحها الجديد ضد السلالة عالية التحوّر من فيروس كورونا
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لقاحات موديرنا

قالت شركة موديرنا للأدوية يوم الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المحدّث ضد فيروس كورونا، سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة BA.2.86 عالية التحوّر.

وقالت الشركة إن حقنتها ولدت زيادة قدرها 8.7 أضعاف في الأجسام المضادة المعادلة لدى البشر ضد BA.2.86، والتي يتم تتبعها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية في موديرنا جاكلين ميلر:”نعتقد أن هذه أخبار سيرغب الناس في سماعها بينما يستعدون للخروج في عطلات الخريف”.

منظمة الصحة العالمية: نراقب متحوّر فيروس كورونا الجديد “إيريس” عن كثب

وأكدت منظمة الصحة العالمية يوم 18 أوت الماضي، أنها تراقب المتحوّر الجديد لفيروس كورونا “إيريس”، الذي ظهر هذا الصيف.

وقالت المنظمة في بيان إن التأثير المحتمل لطفرات “إيريس” المتعددة لا يزال غير معروف، في انتظار عملية تقطيعه جينيا لتقييم مخاطره على وجه الدقة.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إلى أنها تراقب المتحور عن كثب. دون أن تكشف عن مدى الضرر الذي قد يحدثه عند الإصابة به.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بمختلف تحوراته، حتى 13 أوت الجاري، 769 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 6.9 مليون حالة وفاة.

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