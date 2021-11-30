موديرنا: فاعلية اللقاح ضد أوميكرون ستعلن خلال أسابيع

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، إن البيانات المتعلقة بفاعلية لقاح “موديرنا” ضد متحور “أوميكرون” الجديد، يمكن أن تكون متاحة في غضون أسبوعين إلى ستة أسابيع.

واستبعد بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور “أوميكرون” الجديد، كما كان الأمر بالنسبة لسلالة “دلتا”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء فإن بانسل قال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: “على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا”.

وأضاف موضحا: “أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري ..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا”.

أوميكرون.. الصحة العالمية تنشر نتائج تحقيقاتها حول المتحور الجديد

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن الباحثون في جنوب أفريقيا ودول العالم يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب متغير أوميكرون بشكل أفضل، وسيواصل الباحثون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توفرها.. لكن ماذا نعرف حتى الآن عن متغير الفيروس، أوميكرون؟

وصنّفت منظمة الصحة العالمية المتغير “أوميكرون” على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19. فما الذي نعرفه حتى الآن عن هذا المتغير؟ هذا ما نشرته المنظمة:

سرعة الانتقال

لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال (أي ينتقل على سبيل المثال بشكل أكثر سهولة بين الأفراد) مقارنة بالمتغيرات الأخرى، مثل دلتا.

وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في مناطق متأثرة بالمتغير في جنوب أفريقيا، لكن الدراسات الوبائية جارية لفهم ما إذا كان ذلك بسبب أوميكرون أو بسبب عوامل أخرى.

شدة المرض

لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضا أكثر خطورة مقارنة بالعدوى بمتغيرات أخرى بما في ذلك دلتا. وتشير البيانات الأولية إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية في صفوف الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، وليس نتيجة لإصابة معيّنة بأوميكرون.

ليس حاليا من معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن الأعراض المرتبطة بمتغيّرات أخرى. وكانت الإصابات الأولية المبلغ عنها بين الأفراد الأصغر سنا الذين يميلون إلى الإصابة بمرض أقل حدة – لكن فهم مستوى خطورة متغير أوميكرون سيستغرق أياما إلى عدة أسابيع. ويمكن لجميع متغيرات كوفيد-19، بما في ذلك متغير دلتا المسيطر حاليا في العالم، أن تسبب المرض الشديد أو الوفاة، وخاصة في صفوف الأشخاص الأكثر ضعفا، وبالتالي فإن الوقاية هي الأمر الأساسي دائما.

وتشير الأدلة الأولية إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بأوميكرون (أي يمكن على سبيل المثال للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد-19 أن يصابوا مرة أخرى بسهولة أكبر بأوميكرون مقارنة بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، ولكن المعلومات محدودة. وستتاح المزيد من المعلومات حول ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة.

فعالية اللقاحات

على الشركاء فهم التأثير المحتمل لهذا المتغير على تدابيرنا المضادة الحالية بما في ذلك اللقاحات.

لكن تظل اللقاحات ضرورية للحد من الأمراض الشديدة والوفاة، بما في ذلك ضد الفيروس المنتشر السائد، دلتا.

وتظل اللقاحات الحالية فعّالة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

فعالية الفحوصات والعلاجات المتاحة

تستمر اختبارات فحص كوفيد-19 (PCR) المستخدمة على نطاق واسع في الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون، كما شهدنا مع غيره من المتغيرات. والدراسات جارية لتحديد ما إذا كان هناك أي تأثير على أنواع الاختبارات الأخرى، بما في ذلك اختبارات الكشف السريع عن المضادات.

ستظل الكورتيكوسترويدات وحاصرات مستقبلات إنترلوكين6 (6-IL) فعّالة في إدارة المصابين بشدة بفيروس كوفيد-19. وسيتم تقييم العلاجات الأخرى الفعالة بالنظر إلى التغييرات التي تطرأ على أجزاء من الفيروس بمتغير أوميكرون.

الدراسات متواصلة

في الوقت الحالي، تعمل منظمة الصحة العالمية على التنسيق مع عدد كبير من الباحثين من حول العالم لفهم أفضل لأوميكرون. وتشمل الدراسات التي تجري حاليا – أو جارية قريبا – تقييما لقابلية الانتقال وشدة العدوى (بما في ذلك الأعراض)، وأداء اللقاحات والاختبارات التشخيصية، وفعالية العلاجات.

وتحث المنظمة الدول على المساهمة في جمع وتقاسم البيانات حول المرضى في المستشفيات.

توصيات للدول

نظرا لتصنيف أوميكرون على أنه متغير مثير للقلق، ثمة العديد من الإجراءات التي توصي منظمة الصحة العالمية البلدان باتخاذها، بما في ذلك تعزيز رصد وتسلسل الحالات.

ويجب على البلدان الاستمرار في تنفيذ تدابير الصحة العامة الفعالة للحد من انتشار كوفيد-19 بشكل عام، باستخدام النهج القائم على العلم. ويجب عليها زيادة بعض القدرات الصحية والطبية العامة لإدارة الارتفاع في الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 بشكل عاجل، لضمان حصول الفئات الضعيفة في كل مكان، بمن فيهم العاملون الصحيون وكبار السن، على الجرعات الثانية، إضافة إلى الوصول العادل إلى العلاج والتشخيص.

توصيات للأفراد

تتمثل أكثر الخطوات فعالية التي يمكن للأفراد اتخاذها للحد من انتشار كوفيد-19 هي الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل مع الآخرين، وارتداء الكمامات، وفتح النوافذ لتحسين التهوية، وتجنب المناطق المغلقة أو المكتظة، والحفاظ على نظافة اليدين، واتباع آداب العطس والسعال، والحصول على اللقاحات.

متحور “أوميكرون”: منظمة الصحة العالمية تصدر بيانا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلقت عليه اسم أوميكرون، مثير للقلق وشديد العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، أنه تم تصنيف متغير فيروس كورونا B.1.1.529، أن المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتطور فيروس كورونا (TAG-VE) وهي مجموعة مستقلة من الخبراء الذين يراقبون ويقيمون بشكل دوري تطور الفيروس SARS-CoV-2 ويقيمون ما إذا كانت الطفرات ومجموعات الطفرات المحددة تغير سلوك الفيروس قامت بعقد اجتماع طارئ مساء أمس الجمعة الموافق 26 نوفمبر، لتقييم متغير “B.1.1.529” الأفريقى الجديد.

ووفقا للمنظمة، تشير الأدلة الأولية أيضا إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا النوع من المتغير المثير للقلق، مقارنة بالسلالات الأخرى مثل دلتا.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في جميع مقاطعات جنوب أفريقيا تقريبا. وتوضح منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف المتغير بمعدلات أسرع مما كان عليه في الزيادات السابقة في العدوى، مما يوحي بأنه “قد يتمتع بميزة النمو.”

وأوصى المستشارون بأن تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه “مثير للقلق”، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

ودعت المنظمة في بيانها الدول إلى تعزيز جهود المراقبة والتسلسل لفهم متغيرات فيروس كورونا بشكل أفضل.

متحور “أوميكرون”: شركة أميريكة تعلن عن تطوير جرعة معززة

أعلنت شركة “موديرنا” الأميركية للأدوية، أنها ستطور جرعة معزّزة ضدّ متحور فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”.

قال رئيس الشركة ستيفان بانسيل إن “المتغيرات في المتحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرّك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة”.

وقالت الشركة الأميركية، في بيان: “ستُطور موديرنا بسرعة لقاحاً مرشحا (لتوفير) جرعة معزّزة محدّدة للمتحوّرة أوميكرون”.

وقال المختبر: “في 2020-2021، شمل ذلك توفير جرعات معزّزة للمتحوّرتَين دلتا وبيتا”، مشيراً إلى أنه “أظهر مراراً قدرته” على الدفع “بلقاحات مرشّحة جديدة إلى مرحلة التجارب السريرية في 60 إلى 90 يوماً”.

وأضاف بانسيل: “منذ البداية، قلنا إنه من أجل مكافحة الجائحة، من الضروري أن نكون استباقيين في مواجهة تطوّر الفيروس”.

جمعية طبية بجنوب إفريقيا.. هذه أعراض المتحور الجديد “أوميكرون”

وأكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير “أوميكرون” المتحور من فيروس كورونا المستجد.

وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، السبت، إنه “لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية [أوميكرون]”.

ولفتت إلى أنه “تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا”.

وأضافت أن “أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم”.

وأوضحت كويتزي أن “المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة..حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، قد يكون لديهم سعال خفيف. لا توجد أعراض بارزة..ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا”.

هذا ومن المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

وتشير بعض التقارير إلى أنه من المرجح أن تفرض السلطات في جنوب أفريقيا إغلاقا جديدا.

وصرحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه “لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير”، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

سلالة جديدة من فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع خاص الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا B.1.1.529 في جنوب إفريقيا.

وقالت المنظمة إنها تتعقب نوعًا جديدًا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين سبايك وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية : “ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن، يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات”.

وقالت إن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم حرف من الأبجدية اليونانية.

في وقت سابق، أعلنت سلطات بريطانيا وإسرائيل تعليق الرحلات الجوية إلى دول جنوب إفريقيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.