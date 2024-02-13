موريتانيا: افتتاح وكالة جديدية لبنك الإتحاد الجزائري

سيتم يم غد، الأربعاء 14 فيفري، افتتاح وكالة جديدة لبنك الاتحاد الجزائري، وهو أول بنك جزائري في موريتانيا، في العاصمة الإقتصادية للبلاد، نواذيبو.

حسب بيان البنك الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فسيتم تدشين هذه الوكالة الجديدة التي تدخل في إطار “مواصلة عصرنة الشبكة التجارية للبنك”، من طرف رئيس مجلس الإدارة، علي قادري، بحضور ومشاركة السلطات المحلية.

ويضيف البيان أن البنك يتطلع إلى تطبيق مخطط تطوير طموح من أجل مواصلة توسيع شبكته التجارية، عبر فتح وكالات تجارية جديدة أخرى عبر البلاد.

يأتي تدشين الوكالة التجارية الثانية بعد أربع أشهر من بداية نشاط بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا، وهو “ما يعكس مستوى إرادة وتصميم البنك على متابعة توسيع شبكته في موريتانيا، وذلك وفق الاستراتيجية المسطرة”.

للإشارة، فبنك الاتحاد الجزائري هو بنك موريتاني مملوك للدولة الجزائرية من خلال شركاتها التابعة وهي القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”. ويبلغ رأس مال البنك 50 مليون دولار.

ويقدم البنك لزبائنه مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض والبطاقات المصرفية، مع ضمان تجربة مصرفية بسيطة وسريعة وآمنة.

تم إنشاء البنك عام 2022 بهدف “أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في القطاع المصرفي الموريتاني من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتلبية احتياجات عملائه”.