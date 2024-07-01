موريتانيا.. الغزواني يفوز بولاية رئاسية جديدة

فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12 بالمائة من أصوات الناخبين في البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فجر الاثنين، تصدر الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد اكتمال فرز النتائج بنسبة 100 بالمائة، وتصدر الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.12 بالمائة، حيث حصل على 554.956 صوتا, وحل ثانيا النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي بـ22.10 بالمائة

فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب “تواصل”، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76 بالمائة).

وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على 35.288 صوتا، أي نسبة: 3.57%، فيما جاء خامسا المرشح الرئاسي با مامادو بوكاري بـ:23.617 صوتا، أي نسبة: 2.39%.

وفي 29 جوان 2024، أدلى الموريتانيون، بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس محمد ولد الغزواني أمام ستة مرشحين.

ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين إلى جانب الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يعتبره مراقبون ومحللون الأقرب للفوز، وباقي المترشحين هم محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي ولد سيدي المختار، وأتوما أنتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكارى با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام ولد اعبيد.

ويعتبر ولد الغزواني، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.