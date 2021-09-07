موريتانيا.. المحطة الثانية للعمامرة في جولته الافريقية الجديدة

يشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، في زيارة إلى موريتانيا كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية لبحث التعاون وقضايا المنطقة، وذلك في إطار جولته الإفريقية الجديدة التي بدأها من النيجر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية: يشرع اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، في زيارة عمل إلى نواكشوط كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ومن المنتظر أن يعقد السيد الوزير خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين وتوجيهاتهما السامية حول ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وكذا تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين و الرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما ستشكل فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات على الساحة المغاربية وعلى المستويين العربي والإفريقي.