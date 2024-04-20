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موريتانيا: برمجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29 جوان

الشروق أونلاين
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موريتانيا: برمجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29 جوان
ح. م
سيتم تنظيم الإنتخابات الرئاسية في موريتانيا بتاريخ 29 جوان 2024.

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر مساء أمس، الجمعة 19 أفريل، تم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد.

ويقضي هذا المرسوم الرئاسي الذي نقلته وكالة الأنباء الموريتانية أنه تمت دعوة هيئة الناخبين يوم السبت 29 جوان 2024 وفي حالة المرور لدور ثان، فسيتم تنظيمه يوم السبت 13 جويلية 2024.

وسيتم افتتاح الحملة الانتخابية يوم الجمعة 14 جوان 2024 عند منتصف الليل، واختتامها يوم الخميس 27 جوان 2024 عند منتصف الليل، لتبدأ عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا واختتامها عند الساعة السابعة مساء.

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